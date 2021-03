AstraZeneca z novim imenom, med stranskimi učinki tromboza

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo prihodnji teden znova razpravljala o varnosti cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Že ta ponedeljek se je v okviru Eme sestala skupina strokovnjakov, ki so razpravljali o tem, ali morda obstajajo določeni dejavniki tveganja za motnje strjevanja krvi po cepljenju z AstraZenecinim cepivom, so danes sporočili iz agencije

Med stranske učinke dodali redke primere krvnih strdkov

Eno izmed cepiv proti covidu-19 o katerem je bilo v zadnjem času največ govora zaradi stranskih učinkov, ima novo ime.Kot je znano, je bila uporaba cepiva AstraZenece zaradi stranskih učinkov v številnih državah zaustavljena, zaradi skrbi glede morebitnega nastanka krvnih strdkov po cepljenju, je njegovo uporabo začasno zaustavila tudi Slovenija.Kot je poročal Brussel Times, pa se cepivo britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca, po novem imenuje Vaxzevria. Evropska agencija za zdravila (EMA), ki je uporabo cepiva odobrila že konec januarja, je njegovo novo ime registrirala 25. marca, in sicer na zahtevo omenjene farmacevtske družbe.Cepivo sicer ostaja nespremenjeno, a ima tudi novo embalažo in nov strokovni opis. V njem izstopa to, da so v seznam stranskih učinkov dodali redke primere krvnih strdkov. Registrirano je za uporabo pri osebah, starih vsaj 18 let.