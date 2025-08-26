V SLOVO

Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo je sporočila, da so v Levici izgubili tovariša, aktivista, prijatelja.
Fotografija: Asta Vrečko. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Asta Vrečko. FOTO: Leon Vidic/Delo

M. U.
26.08.2025 ob 08:21
26.08.2025 ob 08:58
M. U.
26.08.2025 ob 08:21
26.08.2025 ob 08:58

Poslušajte

Čas branja: 1:08 min.

Koordinatorica Levica in ministrica za kulturo Asta Vrečko žaluje, objavila je žalosten zapis. 

V Levici izgubili tovariša, aktivista, prijatelja

»Zapustil nas je Mojmir Potrata. Mojmir je bil človek neverjetne nalezljive energije in dobrosrčnosti. V življenju je opravljal različne funkcije, vedno pa je bil na strani pravičnosti, okolja in boja za malega delovnega človeka. Pomemben pečat je pustil v svojem domačem kraju, saj je bil v Ajdovščini izjemno aktiven v različnih vlogah v lokalni skupnosti, vzpostavil pa je tudi naš lokalni odbor. Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka, dobrega sogovornika in predanega socialista. V Levici smo izgubili tovariša, aktivista, prijatelja, a bo za vedno ostal v naših srcih.«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Asta Vrečko Levica smrt slovo Mojmir Potrata

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.