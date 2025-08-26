Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Koordinatorica Levica in ministrica za kulturo Asta Vrečko žaluje, objavila je žalosten zapis.

V Levici izgubili tovariša, aktivista, prijatelja

»Zapustil nas je Mojmir Potrata. Mojmir je bil človek neverjetne nalezljive energije in dobrosrčnosti. V življenju je opravljal različne funkcije, vedno pa je bil na strani pravičnosti, okolja in boja za malega delovnega človeka. Pomemben pečat je pustil v svojem domačem kraju, saj je bil v Ajdovščini izjemno aktiven v različnih vlogah v lokalni skupnosti, vzpostavil pa je tudi naš lokalni odbor. Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka, dobrega sogovornika in predanega socialista. V Levici smo izgubili tovariša, aktivista, prijatelja, a bo za vedno ostal v naših srcih.«