Asta Vrečko ostaja na ministrskem stolčku

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v DZ uspešno prestala interpelacijo, ki sta jo proti njej vložili opozicijski NSi in Demokrati. Za njeno razrešitev je od prisotnih 73 poslancev glasovalo 27 poslancev, 46 jih je bilo proti. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti najmanj 46 poslancev. Vrečkova, ki je bila prva interpelirana ministrica iz vrst najmanjše vladne stranke Levica, tako ostaja na ministrskem položaju.

Predlagatelji so ministrici očitali negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem, sprejemanje škodljivih zakonov, politično kadrovanje in vnašanje delitev. Očitali so ji tudi uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve.

Ministrica zavrnila vse očitke

Ob tem je navedla rezultate pri delu ministrstva v tem mandatu. Po njenih besedah so sprožili največji investicijski cikel pri obnovi kulturne dediščine od leta 1991. Kulturni sektor se je okrepil, s čimer pridobiva vsa družba, je dodala. V razpravi so poslanci največ besed namenili po mnenju predlagateljev interpelacije sporni združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter po njihovem mnenju neupravičenemu izplačilu Prešernove nagrade Svetlani Makarovič.