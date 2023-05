Asta Vrečko ogorčena nad Janševim dejanjem: Sramotno! (FOTO)

Kmalu zatem, ko je iz Srbije prišla novica o tragediji po pokolu v Beogradu, je stranka Levice objavila tvit, v katerem so zapisali, da izrekajo sožalje družinam umrlih otrok in zaposlenega, ob kar se je obregnil bivši premier Janez Janša.

»Izrekamo sožalje družinam osmih otrok in zaposlenega, ki so umrli v streljanju na osnovni šoli v Beogradu. Pogosto se sliši misel, da na tem koncu sveta ni tako, kot je v ZDA. Zato se moramo vprašati, kaj se je spremenilo v družbi, da so tovrstni pojavi postali možni tudi tu,« so zapisali.

Na zgornje besede se je odzval predsednik SDS Janez Janša in objavil dve fotografiji. Na eni je kulturna ministrica Asta Vrečko na eni izmed proslav, na kateri udeleženci na jaknah nosijo našitek jugoslovanske zastave in značko rdeče zvezde, na drugi pa si otroka, oblečena v partizane, med igro merita plastično pištolo v glavo.

Kdaj in kje je bila fotografija posneta, ni znano, prav tako ne, ali sta obe fotografiji z istega dogodka. Ob tem je Janša Levici napisal, »da je šlo mogoče to narobe«.

Janšev tvit je bil deležen negativnih komentarjev, prav tako ga je kot takega označila ministrica Vrečkova.

»Sramotna in zavržna objava predsednika opozicijske stranke in nekdanjega predsednika vlade. To je pritlehno izkoriščanje nepredstavljive tragedije in žalosti za hujskaštvo, širjenje nestrpnosti in sovražnega govora. To ne bi smel biti sprejemljiv nivo političnega komuniciranja,« je zapisala.