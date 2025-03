Asta Vrečko obračunala z Janezom Janšo, padla je tudi kazenska ovadba

Levica SDS zaradi plakatov, s katerimi nagovarjajo k podpori referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, očita instrumentalizacijo umetnosti za lastne politične točke ter obračun z Levico. Pri tem po njihovi oceni zavajajo in manipulirajo, zato bodo SDS kazensko ovadili zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev.

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na današnji novinarski konferenci med razlogi za kazensko ovadbo SDS med drugim navedla uporabo fotografij umetniških del slovenske umetnice Maje Smrekar »brez kakršnegakoli dovoljenja za materialne in moralne avtorske pravice« na plakatih, s katerimi največja opozicijska stranka nagovarja k oddaji podpisov za zakonodajni referendum o dodatku k pokojninam za posebne dosežke na področju umetnosti. SDS in njihovega predsednika Janeza Janšo bodo kazensko ovadili zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev, kot jo opredeljuje kazenski zakonik.

Smrekarjeva ovadbi ni nasprotovala

Plakate je SDS pripravila, da bi sprožila močan čustven odziv pri volivcih, zmanipulirala podobo in umetniško delo umetnice ter zavajala ljudi, menijo v Levici. »Marsikdo, ki bo dal podpis, niti ne ve, zakaj ga bo dal,« je ocenila ministrica za kulturo.

Po besedah Vrečko pa gre tudi za javni linč večkrat nagrajene umetnice tako doma kot v tujini in linč njenega dela. »Ni potrebe, da se vsi spoznamo na umetnost, niti da jo imamo radi ali da nam je sploh všeč. Drugo pa je, kadar to uporabljamo za to, da se ljudje zgražajo in zavajajo,« je izpostavila. Glede kazenske ovadbe proti SDS pa so v stranki govorili tudi z umetnico Majo Smrekar, ki po besedah Vrečko njihovi odločitvi ni nasprotovala.