Arsova napoved pravi, da bo Slovenija prihodnji teden dobila novo snežno pošiljko

Nekateri že komaj čakajo, da se bo zima poslovila, drugi pa bi si želeli še kakšne snežne pošiljke. Kot razkriva vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), bomo prihodnje dni v Sloveniji dobili novo snežno pošiljko. Ne bo pa snežilo povsod po državi.

»V sredo in v četrtek bo nad Ligurskim in Tirenskim morjem ciklonsko območje, ki bo vplivalo tudi na vreme pri nas. V sredo in sprva tudi v četrtek kaže na oblačno in deževno vreme. Meja sneženja bo v sredo na nadmorski višini okoli 1300 m, v noči na četrtek pa se bo verjetno spustila do okoli 800 m,« je Arso zapisal na svoji spletni strani. V večjih slovenskih mestih torej novega snega prihodnji teden ni za pričakovati.

Nekaj padavin že do srede

Do snežnih padavin Arso ne napoveduje najlepšega vremena. Kot pravi, bo v nedeljo zmerno do pretežno oblačno, le ponekod v severni Sloveniji bo sprva še deloma jasno. Precej toplo bo za ta letni čas, saj bodo najvišje dnevne temperature od 7 do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo marsikje po državi okrog ničle.

Za ponedeljek in torek Arso napoveduje pretežno oblačno vreme, ponekod bo občasno možen rahel dež.