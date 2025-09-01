Arso že svari: lahko nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, izdali opozorilo

Zelo podobni vremenski vzorci se včasih na nekaj dni ponavljajo. Vremenska situacija je danes tako precej podobna, kot smo jo imeli minuli četrtek.

Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se pomika proti vzhodu, so navedli na Agenciji RS za okolje. Nad našimi kraji se krepi jugozahodni veter, ki nam prinaša vse več vlažnega zraka. V zahodni polovici Slovenije je tako že precej oblačnosti, medtem ko je na vzhodu države še precej jasno.

Izdali opozorilo

Jutri bo naše kraje prešla vremenska fronta, tako da bo vreme bolj spremenljivo. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ki bo okrepil dotok vlažnega zraka proti našim krajem.

V višinah bo dotekal vse hladnejši in bolj nestabilen zrak. Znova tako lahko že v jutranjem času nad zahodno Slovenijo nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi se lahko obnavljajo dalj časa.

»Opozorilo smo izdali do večera za severozahodno in jugozahodno regijo. Proti vzhodu bo verjetnost nalivov precej majhna. Ozračje bo na srečo manj nestabilno, kot minuli petek, tako da bodo nevihte z sunki vetra in točo malo verjetne. Količina padavin se bo od kraja do kraja precej razlikovala. Na vzhodu bo padavin precej manj, kot na zahodu,« so še zapisali na ARSO.