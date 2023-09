Arso izdal opozorilo: tako se po Sloveniji premikajo padavine in nevihte

Po napovedih vremenoslovcev se bodo krajevne plohe in nevihte dopoldne razširile nad večji del države. Popoldne bo spremenljivo oblačno, se bodo pa krajevne plohe in nevihte z močnejšimi nalivi pojavljale še predvsem v osrednji in južni Sloveniji.

Do 12. ure je zaradi napovedanih neviht izdano rumeno opozorilo za vso državo.

Krajevne plohe in nevihte se bodo dopoldne razširile nad večji del države. FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

Med 12. in 18. uro velja opozorilo za jugozahodni, južni, osrednji in jugovzhodni del države. Najhuje bo predvsem v osrednji in južni Sloveniji, kjer je izdano tudi oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht.

Popoldne bodo padavine oslabele in postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V sredo bo po večini sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne in zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Kako je s padavinami trenutno? Spremljajte radarsko sliko padavin (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):