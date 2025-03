Arso za vso Slovenijo izdal opozorilo: preverite, kaj nas čaka v prihodnjih dneh

Agencija RS za okolje (Arso) je za četrtek zaradi močnega vetra za vso državo izdala rumeno opozorilo. Danes bo sprva pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodni Sloveniji. Čez dan se bo ponekod lahko delno razjasnilo.

Pojavljale se bodo manjše padavine, deloma kot plohe. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 19 °C.

Ogrelo se bo do 18 stopinj Celzija

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru se bo ponekod prehodno delno razjasnilo. V Beli krajini in na Kočevskem bo zjutraj in dopoldne lahko rahlo deževalo. Severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v severnih krajih od 0 do 5, najvišje dnevne od 13 do 18 °C.