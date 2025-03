Arso za ponedeljek izdal opozorilo! »Vrata in okna naj bodo zaprta«

Kako nam kaže vreme? Danes bo precej jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo od zahoda pooblačilo, v zahodnih krajih bo proti jutru začelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 2 stopinj Celzija.

Za ponedeljek pa je Arso zaradi vetra na severovzhodu in jugozahodu države izdal rumeno opozorilo.

Na severovzhodu lahko veter maje drevesa in lomi manjše veje. Priporoča se dodatna previdnost v prometu. Ne zadržujte se na potencialno nevarnih mestih.



Na jugozahodu lahko veter maje drevesa in lahko že lomi veje. Ovira cestni promet določenih kategorij in lahko že nekoliko otežuje gibanje. Morje je zmerno vzvalovano. Vrata in okna naj bodo zaprta. Na prostem se ne zadržujte na potencialno nevarnih mestih. Priporoča se dodatna previdnost v prometu in previdnost na morju.