Arso za jutri izdal opozorili, na obzorju nove snežne padavine

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za jutri izdala dve opozorili. Za severovzhodni in jugozahodni del Slovenije je izdala rumeno opozorilo zaradi možnega močnejšega vetra, za jugozahodni del pa tudi rumeno opozorilo zaradi možne poledice oziroma žledu. Zaradi možnega močnejšega vetra je izdala rumeno opozorilo tudi za celotno vzhodno polovico države za ponedeljek. Ob izdanem rumenem opozorilu Arso prebivalcem priporoča, da so pozorni.

Arsova napoved pravi, da se bo jutri postopno pooblačilo, pihati pa bo začel jugozahodni veter. Predvsem na zahodu se pričakuje občasen rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo predvidoma od 3 do 9 stopinj Celzija.

V torek oblačno in deževno

Tudi v začetku prihodnjega tedna ni pričakovati veliko jasnine. Arso za ponedeljek napoveduje pretežno oblačno vreme, v zahodnem in južnem delu države bo občasno rahlo deževalo. Za torek napoveduje oblačno in deževno vreme. Tako v ponedeljek kot torek bo pihal jugozahodni veter.

V sredo se pričakuje večinoma suho, v četrtek in petek pa ponovno bolj deževno vreme. V petek bi lahko dež prešel v sneg. Najvišje dnevne temperature bodo predvidoma med 0 in 5 stopinj Celzija, na Primorskem nekoliko več - med 5 in 10. Konec prihodnjega tedna bo, kot kaže, zelo hladen, s temperaturami okrog ledišča.