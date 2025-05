Arso izdal opozorilo: nevarnost za točo! Znano, kdaj in kje bo najhuje

Po dnevih razmeroma svežega in spremenljivega vremena se ob koncu maja obeta prehod v bolj poletne temperature. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bomo v prihodnjih dneh deležni več sonca, višjih temperatur in zgolj občasnih krajših ploh ali neviht, predvsem v večernih urah ali v gorskem svetu. A še pred tem nas danes zvečer čaka prehod fronte s plohami, sunki vetra in tudi lahko kratkotrajno tramontano.

Danes bo Slovenijo zvečer prešla vremenska fronta, ki se bo od severa hitro pomikala proti jugu. Po napovedih ARSO bo prehod fronte potekal med 20. in 24. uro, prinesel pa bo krajevne plohe in nevihte, ob katerih se lahko pojavijo tudi močnejši sunki severnega vetra.

Ob morju, predvsem v Slovenski Istri, ni izključena kratkotrajna tramontana.

Tudi portal Neurje.si opozarja na možna izrazitejša vremenska dogajanja zvečer, predvsem v pasu od Furlanije prek slovenske Istre do hrvaške obale. Tam se lahko razvije močnejša nevihta ali ožji pas neviht z možnostjo manjše toče ali sodre, občasno pa tudi z močnimi vetrovnimi sunki. Kljub temu večjih nalivov ne pričakujemo, saj bo prehod fronte hiter.

FOTO: Zaslonski posnetek

Od četrtka naprej vse bolj sončno in toplo

Vremenska slika se bo hitro umirila. V četrtek se bo hladen zrak v višinah začel umikati proti vzhodu, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa se lahko predvsem na jugovzhodu razvije kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Okrepljen severni veter bo čutiti predvsem na vzhodu države.

V petek nas čaka jasno in sončno vreme. Noč bo sicer zmerno oblačna, a jutro že toplo in suho, brez večje rose. Dnevne temperature se bodo povzpele do okoli 25 °C.

Sobota in nedelja v znamenju poletja

Zadnji majski dan, sobota, bo poletno obarvan. Sončno vreme bo popoldne spremljala temperatura med 26 in 29 stopinjami, kar je idealno za prvi ali drugi letošnji košnji travnikov, kot svetujejo vremenoslovci.

Nedelja in ponedeljek bosta nadaljevala ta trend: pretežno jasno, z možnostjo kakšne kratkotrajne nevihte v gorah, sicer pa po dolgem času spet temperature nad dolgoletnim povprečjem. Ponekod bo živo srebro prvič letos pokazalo 30 °C – z njim pa se uradno začne tudi meteorološko poletje.

Sonce, suša in poletni občutek

Po podatkih ARSO se bo v prihodnjih dneh vlaga v tleh hitro sušila, kar je pomembna informacija za kmetovalce in vrtičkarje. Kljub kratkotrajnim ploham v sredo in četrtek bo večji del Slovenije zajelo stabilno in toplo vreme, ki obeta popoln uvod v mesec junij.