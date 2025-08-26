Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje

Vremenoslovci napovedujejo, da bo sredo in predvsem četrtek zaznamoval okrepljen jugozahodni veter. Ta bo prinesel tudi nekaj puščavskega prahu, ki ga bodo zaznali v zraku.

V noči na petek nas bo od zahoda zajela vremenska motnja, »višinska dolina pa nas bo prešla šele v soboto proti večeru,« sporočajo na Arsu.

V petek padavine po vsej Sloveniji

Petek bo najbolj namočen na zahodu države, kjer lahko po modelskih izračunih pade med 20 in 60 milimetrov dežja, ob krajevnih nalivih pa celo več.

V osrednji Sloveniji vremenoslovci napovedujejo med 10 in 30 milimetrov padavin, na vzhodu pa le od nič do deset milimetrov.

Sobota bo nekoliko mirnejša. Padavin bo manj, skupno okoli deset milimetrov, razporejene pa bodo bolj enakomerno po državi. V glavnem bo šlo za krajevne plohe in nevihte, ki bodo do večera že ponehale.

Zadnji dan meteorološkega poletja bo večinoma sončen

Nedelja, ki bo hkrati tudi zadnji dan meteorološkega poletja, bo precej prijaznejša. Po napovedih bo prinesla večinoma sončno vreme in s tem svetel zaključek sicer burnega vremenskega poletja.

Vremenoslovci ob tem dodajajo, da nas čakata še dva dneva izrazito nestanovitnega vremena, nato pa se bo poletje vendarle poslovilo z nekaj sončnimi žarki.