Arso svari pred neurji in točo! Preverite, kdaj in kje bo najhuje

V Slovenijo v teh dneh znova priteka topel in vlažen zrak iznad Sredozemlja, kar bo prineslo bolj nestanovitno vremensko dogajanje. Meteorologi z Arsa za danes napovedujejo krajevne plohe in nevihte, predvsem v severnem in vzhodnem delu države.

Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 °C, na jugovzhodu pa do 25 °C.

Preverite, kakšna je trenutna verjetnost toče:

FOTO: Arso

Najizrazitejša konvektivna aktivnost se pričakuje na Štajerskem in v Pomurju, kjer obstaja možnost razvoja krajevnih neurij. Ob nevihtah ni izključen pojav manjše toče, in sicer lokalno, napoveduje Neurje.si. Dodajajo, da bodo spremljajoči vremenski pojavi lahko vključevali močne nalive, pogoste strele (pričakovane vrednosti CAPE med 700 in 900 J/kg) ter sunke vetra.

FOTO: Arso

Sreda: Nevihte in več padavin

Tudi sreda bo v znamenju pretežno oblačnega in nestanovitnega vremena. Popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo tokrat bolj stacionarne, saj bo veter v višinah oslabel. To pomeni, da lahko lokalno pade večja količina dežja. Največ neviht pričakujemo nad hribovitimi predeli. Jutranje temperature bodo med 9 in 13 °C, ob morju okoli 15 °C, najvišje dnevne pa od 18 do 22 °C.

Četrtek: Največ dežja v severni polovici države

V četrtek bodo plohe in nevihte pogostejše čez ves dan, pri čemer bo največ padavin v severni polovici Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo. Na severu bo obstajala hladna fronta, ki bo v noči na petek prešla celotno državo. Dež se bo povsod okrepil in vztrajal do petkovega jutra.

Petek: Ohladilo se bo

Do petka dopoldne bo dež oslabel in ponehal, popoldne pa se bo postopno zjasnilo. Ohladilo se bo, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja.

Sobota: Deloma jasno in sveže

Za konec tedna se obeta deloma jasno vreme. Še bo razmeroma sveže, predvsem v hribovitem svetu pa lahko nastane kakšna ploha.