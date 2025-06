Arso sporočil, da se bodo razmere zaostrovale, so pa že zdaj slabe

Čeprav preveč padavin prinaša težave, jih tudi premalo. In v teh dneh jih v Sloveniji primanjkuje. Po informacijah Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) je marsikje v Sloveniji suša. Zaradi tega bi bil lahko pridelek slabši, česar se marsikdo boji.

»Ob odsotnosti padavin in izrazitejšem izhlapevanju v juniju v večjem delu Slovenije vladajo zelo sušne razmere v površinskem sloju tal. Sušno stanje beležimo na Obali, Goriškem, Notranjskem, v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, od Dolenjske, Bele krajine do Spodnjega Posavja. Na Koroškem pa vodna bilanca že kaže na izjemno sušo,« je na Facebooku zapisal Arso.

Nizkovodne razmere beležijo na približno 15 % vodomernih postaj. Omenjajo Muro, Kolpo v zgornjem in srednjem toku ter nekatere manjše reke na Gorenjskem. Postopoma se znižujejo tudi gladine podzemne vode, piše Arso.

Malo padavin v prihodnjih dneh

V prihodnjih dneh ne bo nič boljše, ampak se bodo razmere zaostrovale. »Ker bo tudi v zadnji dekadi junija prevladovalo sončno in vroče vreme s popoldanskimi temperaturami večinoma med 30 in 35 °C, se bodo sušne razmere še zaostrovale. Verjetnost krajevnih vročinskih neviht bo nekoliko povečana predvsem v torek in nato s četrtka na petek. Količina padavin v celotnem obdobju bo majhna,« so še zapisali pri Arsu.