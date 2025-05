Arso spet prižiga alarme za točo, tu je verjetnost največja

Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, na Primorskem pa so možne tudi v nočnem in jutranjem času. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Takšno je bilo stanje okoli 13. ure. FOTO: Arso

Slednja sicer ponovno prižiga alarme za točo. Trenutno sta najbolj ogrožena Podravje in Pomurje.

Obeti

V ponedeljek bo razmeroma sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije možna le kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

Po državi nastajajo krajevne plohe in posamezne nevihte. Vreme ponekod ovira promet, pripetila se je tudi nesreča. Prometnoinformacijski center za državne ceste voznike na Primorskem poziva, da med Postojno in Razdrtim prilagodijo vožnjo razmeram na cesti, saj tam padata dež in sodra. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, nastajajo zastoji. Zastoji so tudi na nekaterih drugih cestah na Primorskem. Na cesti Dragonja-Šmarje proti Kopru je zastoj pred delovno zaporo pri Orešju dolg štiri kilometre. Voznikom priporočajo, da se v smeri Slovenije z mejnega prehoda Dragonja preusmerijo na prehoda Sečovlje in Sočerga. Zastoji so tudi iz smeri Kopra proti Dragonji in na cesti Lucija-Izola proti Kopru, še navaja prometnoinformacijski center.

V torek in sredo bo spremenljivo oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo spet pogostejše.

