Arso razkril nenevaden vzrok za okvaro naprav na Kredarici (FOTO)

Na Agenciji za okolje (Arso) so že na samodejni postaji na Kredarici že 22. marca zabeležili izpad meritev temperature in vlažnosti zraka. Napako so lahko odpravili šele te dni, ko je na postojanki pod Triglavom skopnel sneg.

Obenem so tudi razkrili, kaj je bil razlog za okvaro: podlasica, ki si je ob pomanjkanju hrane v visokogorju postregla kar z napeljavo inštrumentov.