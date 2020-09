Arso prižiga najvišjo stopnjo alarma, očitno bo huda ura

FOTO: Arso

Obeti

Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe ter nevihte. V bližini morja so možni tudi močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Slednja je že prižgala alarm, Dolenjski ter Posavju grozi toča.Jutri bo sicer spremenljivo oblačno. Občasno bodo še krajevne padavine, predvsem plohe, ob morju tudi nevihte. Nekaj več sončnega vremena bo na severovzhodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.