Arso do jutra napovedal hudo vreme, alarmi za točo prižgani! Tu je verjetnost zanjo največja

Slovenijo so danes zajele nevihte. Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da so do ponedeljka dopoldne možni krajevni nalivi, ni izključena niti toča. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija.

Arso je do jutra napovedal hudo vreme. Po 18. uri pričakujejo, da bodo iz Italije odpotovale močnejše nevihte proti Sloveniji in vzhodu.

Arso je medtem že prižgal alarme. Ob 17.00 je bila največja verjetnost za točo razglašena za Notranjsko, Podravje, Pomurje in Savinjsko. Kje je trenutno največja verjetnost, pa lahko vidite na spodnji sliki.

Od popoldneva možni močni sunki vetra

Arso opozarja, da so od popoldneva do ponedeljka dopoldne možni tudi močni sunki vetra. Močan nevihtni piš bo ob morebitni nevihti možen tudi ob morju . Danes zvečer, ponoči in v ponedeljek zjutraj bodo ob nevihtah z močnimi nalivi hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke.

Zvečer in ponoči na Arsu svetujejo pregled radarske animacije padavin. Če kampirate, se izogibajte drevesom ali prespite na varnem mestu, če je mogoče.

Odprti parkirni hiši Belveder in Sonce v Kopru

Danes bo v Kopru zaradi napovedanega nevihtnega dogajanja omogočeno brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce. Parkirni hiši sta prosto dostopni od 15. ure do ponedeljka do 7. ure, so sporočili iz Mestne občine Koper.

Kakšno pa je vreme pri vas?

