Arso prižiga alarme, velika nevarnost toče

Začelo se je. Na več delih države je velika verjetnost pojavljanja toče, je napovedala Agencija RS za okolje. In njihova napoved se najprej uresničuje na Savinjskem, kjer so se okoli dveh popoldne prižgali vijolični alarmi za veliko verjetnost pojava toče.

Verjetnost toče se lahko hitro spreminja: tako je bilo danes okoli 13.50. FOTO: Arso

Točo so napovedovali že dopoldne, najprej pa je bilo videti, da se bo začela pojavljati okoli poldneva.

Sicer je popoldne povečini sončno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 28 stopinj Celzija.

Podobno vreme tudi v naslednjih dneh

Tudi jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 °C. Enako razmere se bodo nadaljevali tudi konec tedne, vključno z nevihtami.