Arso prižiga alarme, velika nevarnost toče

V več delih države je velika verjetnost pojavljanja toče, je napovedala Agencija RS za okolje. Velika verjetnost, da bo padala toča je na Bovškem, Dolenjskem in Gorenjskem. Prav tako na Notranjskem in v Ljubljani z okolico.

Arso vreme, zadnji podatki. FOTO: Zaslonski posnetek

Sicer pa bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 °C. Ponoči se bodo še pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16 °C.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu lahko še nastane kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 27 °C.