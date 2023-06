Arso prižiga alarme, po Ljubljani in okolici klesti toča

Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo

Danes popoldne bodo v notranjosti Slovenije možne nevihte z močnejšimi nalivi . Arso je že prižgal najvišjo stopnjo alarma za za Ljubljano z okolico. Kot smo izvedeli, tam že pada v kombinaciji z dežjem.

FOTO: Arso

Razmere v prometu

Zaradi hude nevihte in toče v Ljubljani je popoldan nastal pravi prometni kolaps. Bralec Darko nam je poslal fotografijo cestnega zastoja sredi prestolnice.

Prometni kolaps v Ljubljani. FOTO: Bralec Darko

Zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet pred uvozom Rudnik proti razcepu Kozarje. Zaradi praznika in počitnic v tujini pričakujemo v prihodnjih dneh skozi Slovenijo močno povečan promet, so sporočili iz Prometno informacijskega centra.

