Arso prižgal oranžni alarm: grozijo neurja in obilne padavine

Arso je zaradi obilnih količin dežja za večji del države prižgal oranžni alarm. »Od danes zvečer do noči na soboto je predvsem na območju zahodne, osrednje in južne Slovenije zelo velika verjetnost za deževje z močnimi in dolgotrajnimi nalivi,« so zapisali pri agenciji za okolje.

Oranžni alarm velja od danes zvečer do noči na soboto. FOTO: Arso

Kot smo že poročali, bodo od danes zvečer znova naraščale reke v večjem delu države. Ker so rečne struge zaradi prejšnjih padavin že precej polne, bodo reke hitro dosegle velike pretoke, nekatere med njimi se lahko tudi razlijejo.

Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

V četrtek bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Deževno vreme bo vse do sobote.

Tudi v petek bo še oblačno in deževno, še bodo možni krajevni nalivi. Do sobote zjutraj bo dež ponehal. V soboto bo spremenljivo oblačno z jutranjo meglo, možna bo še kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Topleje bo.