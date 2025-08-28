Arso prižgal oranžno, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Danes bodo najvišje temperature v vzhodni Sloveniji malo nad 30 °C, drugod bo za kakšno stopinjo manj vroče. Kot napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), nas bo v višinah dosegel puščavski prah.

Iznad Atlantika se nad zahodno Evropo širi zaloga hladnega zraka v višinah, zaradi česar nad Sredozemlje in Alpe doteka zelo vlažen in nestabilen zrak. »Danes tako zlasti na območju severne Italije pričakujemo burnejše nevihtno dogajanje. Nastajale bodo močnejše nevihte, na južni strani Alp bo lahko v kratkem času padlo veliko dežja, verjetnost pojava toče bo povečana,« napoveduje Arso.

Pri nas bo dan še razmeroma suh, krajevne padavine bodo občasno predvsem na severozahodu države. V zahodni in osrednji Sloveniji bo več oblačnosti, na vzhodu bo večinoma sončno. Temperature bodo po daljšem času spet nadpovprečne za ta čas. Vetrovno bo, pihal bo južni do jugozahodni veter.

V kratkem času lahko pade večja količina dežja

V petek se bo vlažna in nestabilna zračna masa razširila tudi nad naše kraje. Že v drugem delu noči in zjutraj bodo zlasti na severozahodu precej verjetne nevihte z nalivi. Čez dan bomo pod vplivom neizrazite hladne fronte. V višinah se bo veter še okrepil. V pasovih se bodo pojavljale padavine z nevihtami, ki bodo sprva verjetnejše v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi na vzhodu. Ne bo deževalo ves dan, lahko pa v kratkem času pade veliko dežja.

»Verjetnost za dolgotrajnejše nalive je največja v zahodni in osrednji Sloveniji, zato smo za to območje izdali oranžno opozorilo. Čez dan bo ozračje vse bolj nestabilno, zato niso izključene tudi posamezne močnejše nevihte,« so vremenoslovci še zapisali na družbenih omrežjih.

Dodali so še, da pričakujejo, da se bo jutri v večernih urah dogajanje prehodno umirjalo. Krajevne plohe in nevihte bodo znova nastajale v soboto, v nedeljo pa kaže na sončen pozno poletni dan.