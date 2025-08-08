POLETNA VROČINA

Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje

Arso za jutri napoveduje sončno in vroče vreme z najvišjimi temperaturami od 31 do 33 stopinj Celzija. Visoke temperature bodo po njegovi trenutni napovedi vztrajale še vsaj do 17. avgusta.
Fotografija: Simbolična slika
Simbolična slika

A. Ka.
08.08.2025 ob 19:31
08.08.2025 ob 20:09
A. Ka.
08.08.2025 ob 19:31
08.08.2025 ob 20:09

V Sloveniji smo imeli v preteklih dneh za ta letni čas precej nizke temperature, zdaj pa se je vrnila poletna vročina. Ponekod po državi so se danes temperature povzpele do tridesetice oziroma jo tudi presegle. Sodeč po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) pa jo bodo dosegle in presegle tudi v naslednjih dneh.

Zaradi visokih temperatur je Arso za soboto, nedeljo, ponedeljek in torek izdal rumeno in oranžno opozorilo. Za soboto je izdal rumeno opozorilo za celotno državo, za nedeljo je izdal oranžnega za jugozahodni del države, za ostali del pa rumenega. Oranžno opozorilo je izdal tudi za ponedeljek in torek, in sicer za jugozahodni del države, za severozahodni del pa je izdal rumenega.

V soboto do 35 stopinj

Čez vikend bomo iskali senco. Arso za soboto napoveduje sončno in vroče vreme z najvišjimi temperaturami od 31 do 33 stopinj Celzija, v Vipavski dolini in na Goriškem pa se bo predvidoma ogrelo do 35 stopinj.

Za nedeljo napoveduje podobno vreme - jasno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo okrog 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa okrog 35 stopinj. Vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Vročino bomo imeli tudi v ponedeljek in torek. V ponedeljek bo na severu države občasno nekaj kopaste oblačnosti, pihal pa bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. V notranjosti države bo vročina nekoliko popustila, a na Primorskem bo še naprej vztrajala. Za torek Arso napoveduje sončno in vroče vreme. Po njihovih trenutnih ocenah bomo imeli visoke temperature še vsaj do 17. avgusta.

Toplotna kupola

Vroče v teh dneh ne bo samo pri nas, ampak tudi v naši soseščini. Portal Neurje.si na Facebooku piše, da lahko po dolgem času govorimo o posebnem vremenskem pojavu, ki ga imenujemo toplotna kupola. Ta pojav prinese dolgotrajno vročino.

Več iz te teme:

temperature vreme opozorilo vročina Arso poletje

