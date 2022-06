Arso prižgal najvišjo stopnjo alarma, toča grozi polovici države

Popoldne in zvečer bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

V drugi polovici noči bodo krajevne nevihte od zahoda zajele zahodno polovico Slovenije. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem okoli 24 stopinj.

Danes popoldne, zvečer in v drugi polovici noči lahko ob nevihtah predvsem v zahodni polovici Slovenije nastanejo krajevna neurja. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Arso je že prižgal najvišjo stopnjo alarma za skoraj polovico Slovenije, med drugim je velika verjetnost, da pade toča, tudi v Ljubljani z okolico.