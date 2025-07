Arso prižgal najvišjo stopnjo alarma, toča grozi Ljubljani z okolico

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu. Popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na torek. Kakšna bo lahko tudi močnejša. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na vzhodu do 33 stopinj Celzija. Arso je medtem že prižgal najvišjo stopnji alarma za točo, ki trenutno grozi Ljubljani z okolico.

Takšna je bila vremenska situacija okoli 12. ure. FOTO: Arso

Obeti

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine, na Primorskem tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Proti večeru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V sredo bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V četrtek bo razmeroma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

Opozorilo

Danes popoldne in zvečer je možno kakšno krajevno neurje.