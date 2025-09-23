Arso prižgal alarme za točo, najbolj ogrožena Ljubljana z okolico (V ŽIVO)

Danes bo pretežno oblačno. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

FOTO: Arso

Arso je nekaj do 14. ure že prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo. Le ta grozi Ljubljani z okolico in Gorenjski.

Obeti

V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem sprva jugo, popoldne pa zahodnik. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

V četrtek zjutraj se bo delno razjasnilo, popoldne bo možna le kakšna kratkotrajna ploha. V petek bo na Primorskem deloma jasno, drugod pa pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja.

