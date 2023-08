Arso prižgal alarme, tu je največja možnost za točo

Na območju Polhograjskega hribovja je okoli 14. ure nastala močnejša nevihtna celica, ki se pomika proti jugovzhodu, trenutno je nad Ljubljanskim barjem. Ob nevihti se pojavljajo močnejši nalivi, možni so močnejši sunki vetra in toča, je tvitnila Agencija RS za okolje (Arso). Prometnoinformacijski center za državne ceste poroča, da vozniki odsvetujejo promet med Brezovico in Vrhniko zaradi močnega neurja in toče.

Glede na radarske slike nevihti sledi nova, ki se premika z Bovškega proti jugovzhodu. Arso je medtem že prižgal alarme. Najbolj je ogrožena Gorenjska, Bovška, Ljubljana z okolico in Notranjska.

Kako pa kaže vreme?

Danes bo sprva večinoma oblačno, sredi dneva se bo oblačnost trgala. Občasno bodo še krajevne padavine. Popoldne bo Slovenijo od severozahoda prešel pas ploh in neviht, ki bodo lahko tudi močnejše. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Kot je za Radio Slovenija povedal meteorolog Blaž Šter, lahko pride tudi do nalivov, sunkov vetra in manjše toče, je pa verjetnost za te pojave večja na Primorskem. Zvečer se bo ozračje umirilo, dež bo povsod ponehal.