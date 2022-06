ARSO prižgal alarme, tem delom Slovenije grozi toča

Danes je bilo sprva precej jasno, nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal bo južni ali jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Medtem je Arso prižgal najvišjo topnjo alarma za točo. Dolenjska, Kočevska, Savinjska in Spodnje Posavje imajo največjo ogroženost, kar se toče tiče v naslednjih urah.

FOTO: Arso

Obeti

Siver pa bo v četrtek dopoldne povečini sončno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, v noči na petek na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Kako je z vremenom pri vas?