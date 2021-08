Arso prižgal alarme: spet grozi toča

Nismo si še dobro opomogli od nedeljskega neurja, že prihaja nova nevarnost. Agnecija za okolje je izdala opozorila zaradi toče. Velika verjetnost, da bo spet klestila toča, je na območju Bele krajine, na Dolenjskem, v Ljubljani in okolici ter spodnjem Posavju. Zaznavna verjetnost toče pa je na Notranjskem in Kočevskem.Agencija za okolje sicer napoveduje, da bo danes bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 °C.Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 °C.