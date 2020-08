Arso prižgal alarme, grozi toča

FOTO: Arso

Prejšnjo sredo je toča pustila za seboj pravo razdejanje, zdaj pa, kot kaže, že prihaja nova pošiljka. Včeraj so se z vremenskimi nevšečnostmi in močnim vetrom ubadali predvsem ob morju. Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe.Arso pa je tudi danes že prižgal alarme za nevarnost toče in ponekod je možnost za tovrstne padavine zelo velika. Danes popoldne in zvečer bodo še možna krajevna neurja.Ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, zlasti na jugu so še možne nevihte. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.Jutri bo na Primorskem deloma sončno in večinoma suho. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo. Še bo pihal veter severne smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.