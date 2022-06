Arso prižgal alarm, toča grozi Ljubljani in okolici

Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Danes pozno popoldne in zvečer bodo v vzhodni polovici Slovenije možne posamezne močne nevihte. Arso je že prižgal alarm za Ljubljano z okolico, Gorenjsko in Koroško.

FOTO: Arso

Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska motnja se zadržuje nad Alpami in vpliva na vreme pri nas. Z vetrovi južnih smeri k nam doteka razmeroma vlažen zrak. Jutri bo po večini sončno. Popoldne bodo posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 26 do 32 °C.