Arso prižgal alarm, spet grozi toča

Danes dopoldne se bo od vzhoda povsod pooblačilo. Sredi dneva se bodo pričele pojavljati krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Na severovzhodu bo večinoma suho. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, zvečer na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Arso je medtem prižgal alarm za točo. Trenutno je največja verjetnost za pojavljanje toče v kočevski regiji.

Takšno je bilo stanje nekaj do 15. ure. FOTO: Arso

Obeti

V prvem delu noči bo ponekod na zahodu in jugu še občasno deževalo, v drugem delu noči pa se bo pričelo delno jasniti. V torek čez dan bo delno jasno z nekaj več kopaste oblačnosti v hribovitem svetu. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem pa bo do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13, dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V sredo bo dokaj sončno z nekaj kopaste oblačnosti. V četrtek bo večji del dneva še delno jasno, proti večeru se bo od severovzhoda pooblačilo in pričele se bodo pojavljati krajevne padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.