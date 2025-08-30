POZOR

Arso ponovno prižgal alarme za točo: vijoličasta barva v več delih države

Ob 16.45 je bila največja verjetnost za nastanek toče na Gorenjskem, Bovškem ter v Ljubljani z okolico.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Dziurek Getty Images
Simbolična slika FOTO: Dziurek Getty Images

A. Ka.
30.08.2025 ob 17:13
30.08.2025 ob 17:29
Čas branja: 1:31 min.

Agencija RS za okolje (Arso) za danes popoldne napoveduje spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Predvsem v južni in vzhodni Sloveniji so možni krajevni nalivi. Nevihte se že večji del popoldneva pojavljajo po vseh državi. Arso je čez dan prižgal tudi alarme za točo.

Ob 16.45 je toča grozila več delom države. Največja verjetnost za njen nastanek je bila na Gorenjskem, Bovškem ter v Ljubljani z okolico. Kje je trenutno največja verjetnost zanjo, lahko vidite spodaj.

Kako kaže?

Tudi v prihodnjih dneh brez neviht ne bo šlo. Arso za nedeljo napoveduje, da bo v večjem delu Slovenije sončno. Več oblačnosti bo v Prekmurju, kjer je zjutraj še možna kakšna kaplja dežja. V ponedeljek bo sončno vreme, se pa bo čez dan v zahodni Sloveniji delno pooblačilo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko nastane kakšna ploha.

Za torek Arso napoveduje, da bo v zahodni polovici države spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu pa bo več sonca. Plohe in nevihte bodo na vzhodu manj verjetne.

