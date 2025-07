Arso ponovno prižgal alarm, to nam grozi v noči na torek (FOTO)

Po dolgotrajnem obdobju visokih temperatur in hude suše so večji del Slovenije v nedeljo popoldan in v noči na ponedeljek zajele padavine, marsikje v obliki nalivov in neviht, smo se pa uspeli ogniti toči, vsaj tisti večji, ki bi povzročila škodo na že tako ubogem pridelku, ki sta ga povsem zdelali vročina in suša. Na območju Rogatca in Ormoža je z neba padlo nekaj ledenih kroglic, ki pa večinoma niso bile večje od lešnika.

A nevarnosti, kot kaže, še ni konec, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Tam so za noč na torek za celotno državo izdali oranžno opozorilo, saj bo možnost za neurja ponovno večja, za razliko od pretekle noči, ko je v glavnem pretila nevarnost dežja, toče in naraščajočih vodotokov, bomo morali biti tokrat pozorni na močan veter: »Za noč na torek ponovno velja oranžno opozorilo za celotno Slovenijo, saj bodo ob nevihtah možni krajevni nalivi in močni vetrovni sunki. Močan nevihtni piš bo ob nevihtah možen tudi ob morju.« Na Arsu še dodajajo, da bo težišče padavin verjetno tudi v noči na torek na zahodu ter tudi v severni in osrednji Sloveniji, »a krajevna neurja niso izključena tudi drugod«.

Jutri dopoldne bodo nato padavine po napovedih vremenoslovcev ponovno postopno slabele od zahoda. V severni Sloveniji bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo prinesel dodatno osvežitev. »Zaradi vpliva višinske kaplje hladne zračne mase bo ozračje ostalo nestabilno, kar pomeni, da so tudi jutri še možne krajevne padavine, a je možnost neviht majhna,« še opozarjajo na Arsu.