Arso opozarja, ponoči nam grozijo močnejše nevihte s krajevnimi neurji

Po obdobju visokih temperatur in hude suše so večji del Slovenije v nedeljo popoldan in v noči na ponedeljek zajele padavine, marsikje v obliki nalivov in neviht.

Agencija RS za okolje opozarja, da bodo ponoči krajevne padavine spet pogostejše, vmes bodo tudi nevihte z nalivi in sunki vetra.

Jutranje temperature bodo v severozahodnih krajih okoli 14, drugod okoli 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V torek bo sprva oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Čez dan bo spremenljivo oblačno, občasno bodo še krajevne plohe in predvsem v južnih krajih kakšna nevihta. Zapihal bo severnik, ki bo ponekod prehodno okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo

V noči na torek in v torek zjutraj bodo ponovno možne posamezne močnejše nevihte s krajevnimi neurji. Ob morju bo predvsem v torek zgodaj zjutraj možna tramontana.

Arso opozarja FOTO: Arso

Obeti

V noči na sredo bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji prehodno deževalo. Ob morju bodo možne nevihte. V sredo in četrtek bo delno jasno, popoldne bo kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo sveže.

Iznad Skandinavije sega do Alp območje nizkega zračnega tlaka. Tudi nad Genovskim zalivom je plitev ciklon. Prva vremenska fronta se iznad vzhodnih Alp umika proti vzhodni Evropi, naslednja se čez zahodno Evropo pomika proti Alpam in bo jutri zjutraj dosegla Slovenijo. K nam z jugozahodnimi vetrovi doteka dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Popoldne se bodo nevihte pomaknile proti Panonski nižini, oblačnost se bo trgala. Nekoliko hladneje bo. V torek se bodo plohe in nevihte pojavljale v vseh sosednjih pokrajinah. Zjutraj bo ob severnem Jadranu ob nevihtah prehodno zapihal zmeren do močan veter zahodnih smeri. Čez dan se bo ozračje prehodno umirilo. Pihal bo severnik, občutno hladneje bo.