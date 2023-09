Arso: Avgusta je bila rekordna vodnatost rek

Agencija RS za okolje (Arso) je objavila, da so v avgustu zabeležili rekordno vodnatost rek. Vodnatost slovenskih rek je bila skoraj štirikrat večja kot v povprečnem avgustu v zadnjih tridesetih letih.

»Avgustovske poplave so vplivale na izjemno velike srednje mesečne pretoke rek po Sloveniji. Vodnatost slovenskih rek je bila skoraj štirikrat večja kot v povprečnem avgustu primerjalnega obdobja 1991–2020,« pravijo.

»Pred letošnjim avgustom je največji avgustovski kazalnik vodnatosti od leta 1961 naprej znašal 2,7 iz leta 1969, največji mesečni kazalnik vodnatosti v kateremkoli mesecu pa 3,5 iz februarja 2014. Kar na dobrih 70 % vodomernih postaj je bil letošnji srednji avgustovski pretok največji od leta 1981 naprej. Med njimi so bile tudi vodomerne postaje na rekah, ki avgusta niso poplavljale, npr. Soča v Kršovcu in Solkanu ter Kolpa v Petrini«.

Tudi drugod so bili srednji avgustovski pretoki blizu največjih. »Celo Rižana pri Kubedu je imela 4. največji srednji avgustovski pretok od leta 1981 naprej. Lanski srednji avgustovski pretok Rižane pri Kubedu je znašal okoli 120 l/s, letošnji pa vsaj 20x več,« so zapisali in objavili grafe, ki si jih lahko ogledate spodaj.