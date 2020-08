Arso opozarja: Nevihte bodo močnejše

Avto obtičal v podvozu, odkrivalo strehe



Včerajšnje padavine so znova dodobra napolnile struge prekmurskih rek in potokov, kar za ta letni čas ni običajno. Ker voda le počasi odteka, so danes še mogoča manjša razlivanja predvsem ob Ledavi, ki v spodnjem toku še narašča in se v prihodnjih urah lahko razlije ob strugi. Danes čez dan in v prvem delu noči bodo ob močnejših krajevnih padavinah znova narasli predvsem manjše reke in hudourniki v več delih države, pojav pa je najbolj verjeten v južni polovici Slovenije.



Pozno popoldne je predvsem severni del države spet zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Največ dela so imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter delavci elektra na območju občin Destrnik, Domžale, Laško, Moravske Toplice, Muta, Nova Gorica, Podvelka, Ptuj, Sevnica in Šentrupert. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo v povezavi z neurjem zabeleženih 34 dogodkov, aktiviranih je bilo 12 gasilskih enot, od tega dve poklicni enoti.



Gasilci so imeli največ dela s črpanjem vode iz različnih objektov, z odstranjevanjem podrtih dreves in s prekrivanjem streh objektov, meteorne vode so zalile tudi nekaj cest in ogrožale več objektov. V Solkanu je v zalitem železniškem podvozu obtičalo osebno vozilo, veter je podrl električni drog na Gortini pri Muti in semafor v Sevnici, električna oskrba je bila motena na območju Podvelke, na območju Ptuja pa sta se na lokalno cesto sprožila dva manjša zemeljska plazova. Na območju Moravskih Toplic in med Dravogradom in Muto pa je padala toča.



V občini Moravske Toplice so poleg poljščin prizadeti predvsem trajni nasadi, na lokalni infrastrukturi, predvsem cestah, pa je za več 10.000 evrov škode.

Ponedeljkove padavine so marsikje povzročile težave, plohe in nevihte pa so napovedane tudi za danes, predvsem sredi dneva in popoldne. Predvsem na jugu bodo nekatere nevihte tudi močnejše. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).Ponoči bo spremenljivo oblačno, še bodo občasne krajevne padavine, delno nevihte. V sredo bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo nastala še kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.V soboto bo zahodne Alpe dosegla nova vremenska motnja, ki bo na vreme pri nas predvidoma vplivala v nedeljo in ponedeljek. Do sobote bo sončno in vroče, v soboto zvečer bodo v gorah prve nevihte. V nedeljo in ponedeljek kaže na nestanovitno vreme z občasnimi padavinami, delno nevihtami, in osvežitvijo. V torek in sredo bo predvidoma suho vreme.