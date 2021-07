Arso napoveduje: živo srebro do 40 stopinj Celzija

V južnem delu Evrope bo naslednji teden zelo vroče. FOTO: Arso

V torek in naslednji konec tedna je večja verjetnost neurij. FOTO: Arso

V prihodnjem tednu bo osrednji in južni Balkan zajel vročinski val, ki bo prinesel temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).Vroče bo tudi pri nas, a se bomo temperaturam blizu 40 stopinj Celzija izognili. Prevladovalo bo dokaj sončno vreme s poletnimi temperaturami, ki se bodo proti koncu naslednjega tedna še nekoliko stopnjevale.Jutri bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne ali zvečer bo predvsem v gorah severozahodne Slovenije možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.V ponedeljek bo večinoma sončno in vroče. V popoldanskem času bodo predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji nastale posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V torek bo več oblačnosti, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nastajale plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.V sredo bo sončno in spet bolj vroče.Od sobote naprej se bo tudi nekoliko povečala verjetnost krajevnih neviht.