Arso izdal rumeno opozorilo za nedeljo: obetajo se nevihte po vsej državi (VIDEO)

Popoldne bo sončno, več jasnine bo proti vzhodu. Na severnem Primorskem lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 °C, je zapisano na straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Na družbenih omrežjih so opozorili na spremembo vremena, ki se nam obeta v nedeljo. Agencija je za nedeljo izdala rumeno vremensko opozorilo zaradi vetra in neviht za celotno državo. Izjema je severozahod države, za katerega velja rumeno opozorilo zaradi nevihte, ne pa vetra.

»Konec tedna bo v znamenju sončnega in vročega vremena, ki ga bo v nedeljo popoldne in zvečer začinil prehod izrazite hladne fronte. Pred fronto bo vse dni pihal jugozahodnik, ki nam bo prinašal zelo topel in suh zrak iz območja Sredozemlja. Ponoči se bo prijetno ohladilo, v soboto bodo jutranje temperature po nižinah okoli 15 °C, čez dan se bo ogrelo do 30 °C, v vzhodni Sloveniji še za kakšno stopinjo več,« so zapisali.

Izrazita hladna fronta v nedeljo

Arso opozarja, da nas bo v nedeljo od severa dosegla izrazita hladna fronta. Zjutraj in dopoldne bo še precej jasno in zelo toplo. Sredi dneva se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Za krajše obdobje bodo zlasti na severu države možne tudi močnejše nevihte. Nedelja bo vetrovna. Pred prihodom fronte bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob prehodu bo zapihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Na Primorskem bo šele v večernih urah zapihala šibka do zmerna burja.

Zadnji modelski izračuni so bolj skopi s padavinami. Zlasti v južni Sloveniji kaže, da dežja ne bo veliko, ponekod bo ostalo celo povsem suho. Povsod se bo ohladilo. Popoldne bodo velike temperaturne razlike. Na severovzhodu bo le okoli 18 °C, v Beli krajini pa še do 30 °C.

Za hladno fronto se bo nad naše kraje širil suh in stabilen zrak. Verjetnost za krajevne padavine se poveča šele proti koncu prihodnjega tedna.