Arso izdal resno opozorilo. To nas čaka v prihodnjih dneh, v nedeljo katastrofa?

Dopoldne pričakujemo pretežno jasno vreme. Ker je sonce že precej močno in nad nami vztraja hladna, nestabilna zračna masa, bo sredi dneva in popoldne nastajala kopasta oblačnost. Ponekod bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi.

Opozorilo Od torka zjutraj do srede dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Jutri se bo nad našimi kraji okrepil severovzhodni veter, na Primorskem bo zapihala dokaj močna burja, so opozorili na Agenciji za okolje RS (ARSO). Več bo oblačnosti, a ploh ne pričakujejo. Najvišja dnevna temperatura bo ostala podobna današnji.

V sredo bo veter postopoma slabel. Več sonca bo na Primorskem, medtem ko bo v notranjosti še vedno precej oblačno, a brez padavin. Za zdaj kaže, da bosta četrtek in petek bolj sončna in mirna dneva, popoldanska temperatura bo iz dneva v dan nekoliko višja.

V nedeljo vdor hladne fronte in katastrofa?

No, Neurje.si pa dodaja, da se v nedeljo lahko zgodi katastrofa. »Katastrofalne projekcije okoli 6. aprila. Upajmo, da se napoved še spremeni in da bo hladna dolina s fronto segala bolj proti vzhodu, kajti v nasprotnem primeru lahko ta hladen vdor močno prizadene sadjarje in čebele,« so navedli.