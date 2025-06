Arso izdal oranžno opozorilo! V tem delu države se ne zadržujte zunaj

Merilna postaja Otlica v Trnovskem gozdu je danes ob 19. uri zaznala preseženo opozorilno vrednost ozona, ki znaša 180 µg/m³ – izmerjena urna vrednost je dosegla 187 µg/m³. Visoke vrednosti ozona tako še vedno vztrajajo predvsem v višjih predelih Primorske in bodo po napovedih Agencije RS za okolje (ARSO) trajale še nekaj časa.

V poznih večernih urah naj bi se koncentracije ozona začele postopoma zniževati. V torek čez dan sicer preseganja opozorilne vrednosti ne pričakujejo.

Dražijo dihala

ARSO opozarja, da povišane vrednosti ozona dražijo dihala in sluznico. Osebam s kroničnimi boleznimi dihal in srca svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem odsvetujejo telesne napore na prostem v času visokih koncentracij.

Ljubljenčkom zagotovite dovolj vode in senco. FOTO: Chalabala Getty Images/istockphoto

Oranžno opozorilo

Za Primorsko, zlasti po nižinah in v mestnih središčih, velja oranžno opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve sredi dneva in popoldne. Obenem v večjem delu države ostaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V večernih urah se bo oblačnost povečala. Možne so krajevne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo v noč. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. Temperature se bodo zjutraj gibale med 15 in 22 °C.

V torek se bo čez dan delno razjasnilo, več sonca bo predvsem na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Možnost za posamezne nevihte bo predvsem na severozahodu države.

Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 °C, na Primorskem do 35 °C.

Obeti do petka

Od srede do petka bo prevladovalo sončno in zelo vroče vreme. V petek popoldne se bo v severnih delih države povečala verjetnost za nastanek neviht. Temperature bodo ostale visoke.

Nasvet za občutljive skupine: V času vročine in povišanih koncentracij ozona se izogibajte dejavnostim na prostem v zgodnjih popoldanskih urah. Ostanite v hladnih prostorih, uživajte dovolj tekočine in spremljajte vremenska opozorila.