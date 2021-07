Arso izdal opozorilo, prihajajo nevihte

Današnji dan bo vroč. Temperature se bodo povzpele do 36 stopinj Celzija, prav zaradi njih pa je Agencija RS za okolje (Arso) izdala opozorilo: »Predvsem danes, v južnih krajih pa tudi še jutri, bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.«



Z opozorilom o vročini prihaja še svarilo o nevihtah: »Sprva bo precej jasno, čez dan občasno zmerno oblačno, zvečer in ponoči je možna kakšna nevihta.« Možne so praktično po celotnem ozemlju Slovenije z izjemo jugovzhoda države.



Jutri bo deloma jasno, čez dan se bo živo srebro povzpelo do 33 stopinj.

