Arso izdal opozorilo: pričakujte neurje, močan veter in točo

V ponedeljek pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na torek bo predvsem v zahodni polovici Slovenije mogoče krajevno neurje z močnimi sunki vetra in s točo, napoveduje Agencija RS za okolje. V osrednji Sloveniji in proti Primorski lahko sunki vetra dosežejo tudi 70 kilometrov na uro. To pomeni, da utegnejo drevesa izgubiti kakšno vejo, zato previdno pri gibanju na prostem.



Ozračje se bo v drugi polovici noči umirilo.

