Arso izdal opozorilo, napovedan tudi poostreni nadzor inšpektorjev in policije

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Vročinski val bo predvidoma trajal do ponedeljka. Pozno popoldne in zvečer so predvsem v severovzhodni Sloveniji ob nevihtah možna krajevna neurja.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z 20. julijem 2022 razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava. Na drugih območjih države so razglasili veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Pozor, tega nikar ne počnite

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.