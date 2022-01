Arso izdal opozorilo, najhujše bo ponoči

Danes opoldne se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 4, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso). Sprva bo na Primorskem šibka burja, ki se bo čez dan krepila, ponekod v notranjosti pa bo zapihal severni do severovzhodni veter. V ponedeljek ponoči in v torek bodo sicer najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

V torek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, ponekod v notranjosti pa bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –1, na Primorskem od 1 do 5, najvišje dnevne od –1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj.

Obeti

Tudi v sredo in četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo predvsem v sredo še pihala šibka burja.