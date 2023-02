Arso izdal opozorilo, najhuje bo na Primorskem

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) je v večini krajev po Sloveniji danes pričakovati preseganje dnevne mejne vrednosti delcev PM10. Največja onesnaženost zraka pa bo na Primorskem. V petek čez dan se bodo ravni delcev postopno zmanjšale.

Na Arsu svetujejo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM 10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka na njihovi spletni strani ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Slednji za vse prebivalce, zlasti pa ranljive skupine, med katerimi so dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki, priporoča, da bivanje na prostem omejijo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem pa naj se izogibajo bližini prometnic, ampak izberejo park ali gozd. Poleg tega naj ne izvajajo napornejših fizičnih aktivnosti in se raje omejijo na sprehod.

Kot so še zapisali na spletni strani NIJZ, se povišane ravni delcev v zraku pojavljajo predvsem pozimi, ko se cestnem prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, in industrijskim virom priključijo še dodatni viri - kurišča in neugodni podnebni pogoji. Najvišje ravni onesnaženosti zraka z delci pa so v večjih urbanih središčih.