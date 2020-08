Nestabilno nad Slovenijo, Arso prižgal drugo najvišje opozorilo

Strela udarila v hišo



V četrtkovih večernih urah je območja občin Celje, Maribor in Slovenj Gradec zajelo neurje z močnimi nalivi meteornih voda in vetra. Zabeleženih je bilo skupno 14 dogodkov, aktiviranih je bilo devet gasilskih enot, največ dela pa so imeli gasilci iz Slovenj Gradca. Odstranili so osem dreves, ki so se podrla na cestišča, telekomunikacijski kabel in na bazen. Iz dveh objektov so črpali meteorne vode, zaradi udara strele pa je zagorela električna omara na Muti. V Radljah ob Dravi

je strela udarila v stanovanjsko hišo, kjer pa do požara ni prišlo. Na območju Dravograda je bilo brez električne energije 120 odjemalcev.

Danes bo sprva še delno sončno, sredi dneva, popoldne in v noči na soboto pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Mogoči bodo krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.Po podatkih agencije za okolje (Arso) lahko popoldne in zvečer v notranjosti nastanejo krajevna neurja z nalivi in močnimi vetrovnimi sunki, zvečer pa tudi ob morju, zaradi česar so izdali oranžno opozorilo. Nad našimi kraji se zadržuje zelo topla in vlažna zračna masa. V višinah nas bo proti večeru dosegla manjša višinska motnja. Njen vpliv se bo čutil že čez dan, saj bo ozračje ob dnevnem segrevanju že sredi dneva postalo nestabilno. V notranjosti se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo ob šibkih do zmernih vetrovih zahodnih smeri potovale proti vzhodu. Nevihte bodo popoldne še pogostejše. Pri tleh bo zapihal šibak veter vzhodnih smeri, nevihte se lahko dalj časa obnavljajo nad istim mestom. Lahko se pojavljajo dolgotrajnejši krajevni nalivi. Ob tem lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, mogoča so razlivanja, nam pestro vremensko dogajanje napovedujejo vremenoslovci.Proti večeru pričakujejo, da bo nad severno Italijo nastal nevihtni sistem, ki se bo v prvem delu noči pomaknil čez severni Jadran proti vzhodu. Ob tem lahko zapiha zmeren do močan veter zahodnih smeri. Za zdaj je še precej negotovo, kje točno bo potoval pas neviht, pravijo na Arsu. Poleg naše Obale je močan nevihtni piš mogoč tudi vzdolž celotne zahodne obale Istre in Tržaškega zaliva. Ob tem bosta mogoča tudi povišano valovanje in dvig gladine morja. Sistem bo ob pomiku v notranjost nekoliko oslabel.Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob prihajajočih napovedih neviht izdal posebno opozorilo: »Ob nenadnem poslabšanju vremena gremo čim prej iz vode, saj smo v času neurja lahko izpostavljeni udaru strele, poleg tega se lahko pojavijo valovi, ki jim nismo kos.«Vremensko dogajanje se bo sredi noči umirjalo. Jutri se bo postopoma zjasnilo. V soboto dopoldne se bo od zahoda jasnilo, na vzhodu bodo zjutraj lahko še manjše krajevne padavine. Popoldne bo delno jasno, v notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Od ponedeljka do srede bo povečana verjetnost za popoldanske nevihte, največja bo predvidoma v torek. Od četrtka naprej pa bo verjetnost za popoldanske nevihte manjša. Dnevne temperature bodo večinoma okoli 30, na Primorskem pa še kakšno stopinjo ali dve več, še napoveduje Arso.