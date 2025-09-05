Arso izdal opozorilo! Delu države danes grozijo močnejše nevihte

Slovenijo danes čaka vremenski zasuk. Čeprav bo popoldne še sončno in prijetno toplo, s temperaturami med 26 in 29 °C (na severozahodu okoli 23 °C), se bo proti večeru vreme poslabšalo. Agencija RS za okolje opozarja, da bodo v severni Sloveniji začele nastajati krajevne plohe in nevihte.

Opozorilo: nevarnost močnejših neviht

Najbolj napeto bo na severovzhodu države. Danes zvečer in v prvem delu noči so tam možne posamezne močnejše nevihte, je zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje. To pomeni, da lahko pričakujemo nalive in močnejše sunke vetra.

Nevihte se bodo ponoči širile proti notranjosti Slovenije. Ob tem bo zapihal veter severnih smeri. Na Primorskem bo ostalo suho, pihala bo šibka burja. Jutranje temperature se bodo spustile na 10 do 16 °C, ob morju okoli 18 °C.

Jutri bo na Primorskem sončno, drugod pa bo sprva oblačno. Dež na jugovzhodu bo dopoldne ponehal, čez dan pa se bo vreme izboljšalo in postopno jasnilo. Najvišje temperature bodo od 21 do 25 °C, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 °C.

Takšna bo nedelja

V nedeljo in ponedeljek se obeta večinoma sončno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, a večjih vremenskih pretresov ne bo.

Največ previdnosti velja danes zvečer in ponoči, ko se lahko severovzhod države sooči z močnejšimi nevihtami. Arso zato prebivalcem svetuje dodatno previdnost.